Факты ICTV – Выпуск 12:45 (25.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: российские наемники совершили девять вражеских атак за сутки, двое наших бойцов ранены; христиане западного обряда празднуют Рождество Христово, впервые Богослужение провели в главном храме ПЦУ на Волыни.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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