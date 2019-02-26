Факты ICTV – Выпуск 12:45 (26.02.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.02.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: суд по делу Зайцевой и Дронова. Будет ли сегодня приговор обвиняемым и сколько дадут; обещанного перерасчета не было – и снова могут отключить от тепла. Жители Смелы в очередной раз вышли на протест; еда и коммуналка – вот основные расходы украинцев. Куда идут наши деньги – а чему мало уделяем внимания.

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