Факты ICTV – Выпуск 12:45 (26.05.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.05.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Россия не собирается освобождать украинских моряков. Игнорируя решение трибунала ООН по морскому праву; после полугода на передовой – в Ровенскую область вернулись разведчики оперативного командования Запад; прыгайте – он выдержит. Факты проверили на прочность новый пешеходный мост в столице.

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