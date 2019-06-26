Факты ICTV – Выпуск 12:45 (26.06.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: ПАСЕ рассмотрит обжалование Украины, возвращения российской делегации; на одно место – 15 человек, а в бюллетенях будет 21 партия, ЦИК обнародовала окончательные данные тех, кто пойдет на выборы в парламент.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.