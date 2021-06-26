Факты ICTV — Выпуск 12:45 (26.06.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.06.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на фронте, в результате обстрелов погиб украинский воин. Враг применяет запрещенные большие калибры; непогода наделала беды в 9 областях Украины. Обесточены восемьсот населенных пунктов; в Украине и дальше уменьшается количество больных Covid. За прошедшие сутки зафиксировали 756 новых случаев. В то же время медики не исключают новой волны эпидемии.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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