Факты ICTV — Выпуск 12:45 (26.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине самый низкий за полтора года показатель смертности от Covid-19 — за сутки умерло два человека. В то же время, Минздрав разрешит смешивать вакцины для ревакцинации; 11 обстрелов за сутки — российские наемники увеличили количество атак на передовой; наводнения не оставляют Европу — затопило британскую столицу. Затоплены автомагистрали и станции метро. А на Сардинии бушуют лесные пожары.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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