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Факты ICTV – Выпуск 12:45 (26.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Европе газ – Украине транзит: Нафтогаз и Газпром сегодня проведут окончательные переговоры по газовому соглашению; миллионы людей вышли на площади страны с требованием честных выборов – сегодня 15 лет, как победила Оранжевая революция; они просят человеческих условий обучения – четыре сотни детей в одной из школ Прикарпатья учатся в опасных и неприспособленных помещениях.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

 

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