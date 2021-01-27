Факты ICTV — Выпуск 12:45 (27.01.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.01.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в сеть попали фото донецкого концлагеря Изоляция; в Украине ухудшается погода; ситуация с коронавирусом; истории тех, кто овладел украинским языком; проходит Всемирный экономический форум, известный как Давосский; 27 января Международный день памяти жертв Холокоста; в Индонезии извержение вулкана Мерапи.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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