Факты ICTV — Выпуск 12:45 (27.02.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Прикарпатье бьет рекорды по количеству инфицированных Covid. Накануне в Украине более 8 тыс. новых больных; 7 лет от начала оккупации Россией — истории тех, кто за тысячу километров от дома продолжают борьбу за свой Крым; Volkswagen в пятерке самых популярных авто в Украине. За что этот бренд так уважают отечественные водители.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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