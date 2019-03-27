Факты ICTV – Выпуск 12:45 (27.03.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.03.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: заснежило в Украине. Надолго ли вернулась зима и какова ситуация в городах и на дорогах; деоккупация, освобождение пленников, судьба крымских татар. В Европарламенте обсуждали пять лет аннексии Крыма; кто в этом году получит награду Емельяна Ковча.

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