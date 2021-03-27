Факты ICTV — Выпуск 12:45 (27.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: из-за весеннего потепления, мы еще раз предупреждаем об опасности выхода на лед. Ежедневно на водоемах гибнут люди; 10 лет на посту главы Украинской Греко-Католической церкви. Святослав Шевчук рассказал про драматические и приятные моменты, которые пережил во время своего служения; Международный день театра. О новых форматах спектаклей и изменения во время пандемии.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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