Факты ICTV — Выпуск 12:45 (27.06.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине зафиксировано 948 новых случаев заражения коронавирусом, за сутки 24 человека умерли; человечество активно ищет вакцину против Covid-19, но удастся ли это сделать, как можно быстрее; одного боевика уничтожили еще двух оккупантов ранено — российские наемники девять раз целились по нашим позициям.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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