Факты ICTV — Выпуск 12:45 (27.06.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.06.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украину накрыли дожди и грозы. Только за сутки обесточены 400 населенных пунктов. Грозы, град и ветер сегодня прогнозируют в Киеве; всего 450 новых случаев Covid обнаружили в Украине, а вот миром ширится штамм Дельта и даже вакцинированным советуют носить маски; экстремальные гонки на Прикарпатье и победа Ломаченко.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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