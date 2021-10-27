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Світлана Соколова |

Факты ICTV — Выпуск 12:45 (27.10.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.10.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: новые подробности трагической аварии в Харькове: подозреваемый 16 летний водитель задержан; с субботы еще в семи областях вводят особый режим; на фронте погиб украинский воин и еще один раненый; эра Меркель официально завершена; Илон Маск стал самым богатым человеком в истории.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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