Факты ICTV – Выпуск 12:45 (27.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в оккупированном Симферополе судят захваченных русскими украинских моряков; российские наемники держат напряжение на Донбассе; евробляхеры снимают блокаду западных границ.

Опубликовано Ноябрь, 27 в 13:39



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