Факты ICTV — Выпуск 12:45 (27.11.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.11.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: за сутки на фронте Украина имеет боевые потери и раненых, а воины не передовой чувствуют, что противник активно готовится к активным действиям; страна сегодня чтит жертв Голодомора — украинцы и сейчас на генетическом уровне испытывают весь ужас той трагедии — она все еще живет в наших привычках; Байден обеспокоен заявлениями о перевороте в Украине; взрыв газа в Николаевской области.

Смотрите также выпуск фактов ICTV за 18:45.

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