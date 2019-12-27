Факты ICTV – Выпуск 12:45 (27.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 12 человек погибли, среди полусотни пострадавших двое украинцев – у нас последняя информация о крушения в Казахстане; строительная афера в Харькове, 600 семей остались без обещанного жилья; готов на 70%, но до Нового года открыть не успевают – на достройку Шулявского моста надо еще две-три недели.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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