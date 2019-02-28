Факты ICTV – Выпуск 12:45 (28.02.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.02.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: хоть звезду с неба – чтобы проголосовали. Почему кандидаты в президенты обещают иногда фантастические вещи, и почему украинцы им верят; робот-пылесос. Выгодный или лишний? Как выбрать и стоит ли тратить деньги на этот девайс; как в Венгрии погашением кредита стимулируют рожать 3-х детей.

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