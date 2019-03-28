Факты ICTV – Выпуск 12:45 (28.03.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.03.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: взрыв и пожар на газовой заправке в Кропивницком. Четверо пострадавших; в Одессе беспощадно застраивают легендарный Французский бульвар. Как остановить строительный беспредел; как получить компенсацию от государства за платные сады и кружки вашего ребенка.

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