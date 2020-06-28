Факты ICTV — Выпуск 12:45 (28.06.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 917 новых заражений и 19 смертей — коронавирус дальше распространяется по стране, растет и количество госпитализированных; неутешительные новости с передовой, там погиб один украинский воин, еще трое ранены; Украина отмечает День Конституции — Основному закону страны 24 года.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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