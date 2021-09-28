Факты ICTV — Выпуск 12:45 (28.09.2021)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.09.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине резко выросло количество больных коронавирусом и темпы вакцинации; 20 новых камер автофиксации нарушений правил дорожного движения начали действовать на украинских дорогах; Украина улучшает совместимость войска с подразделениями НАТО; как превратить хобби в бизнес.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.
2021-09-28
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