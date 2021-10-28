Факты ICTV — Выпуск 12:45 (28.10.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.10.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: последние подробности резонансной аварии в Харькове; неутешительный рекорд эпидемии по заболеваемости в сутки. Украина остается второй в Европе по смертности от коронавируса; самый большой авторынок в Луцке скоро перенесут; Национальная опера Украины готовит сенсационную премьеру.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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