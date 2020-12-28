Факты ICTV — Выпуск 12:45 (28.12.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.12.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: отменять или переносить усиленный январский локдаун никто не будет. Минздрав прогнозирует увеличение числа больных после праздников и сезонная вспышка гриппа; семь обстрелов за сутки — враг продолжает нарушать перемирие; на каждого депутата более 4 млн грн в год и это без зарплаты; скользкие трассы, мокрый снег и штормовой ветер — сегодня в трех областях Украины прогнозируют резкое ухудшение погодных условий.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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