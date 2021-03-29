Факты ICTV — Выпуск 12:45 (29.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: коронавирус в Украине; Минздрав еще раз призывает украинцев вакцинироваться; в Чехии обнаружили новый штамм коронавируса; в Верховной Раде готовят закон против предателей Украины; в Суэцком канале частично сняли с мели контейнер, который блокировал путь; как строят энергосберегающие дома; а также погода на весну.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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