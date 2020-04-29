Факты ICTV — Выпуск 12:45 (29.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: новая волна пожаров в Житомирской области, огонь добрался Полесского природного заповедника; предприниматели малого и среднего бизнеса пикетируют Кабинет министров; людей с онкологией и редкими болезнями оставили без лекарств.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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