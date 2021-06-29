Факты ICTV — Выпуск 12:45 (29.06.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.06.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Верховная Рада рассматривает во втором чтении законопроект о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей; в Харьковском бюро судмедэкспертизы за деньги подделывают документы; чем грозит человечеству глобальное потепление; сборная Украины готовится к матчу со Швецией.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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