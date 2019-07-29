Факты ICTV – Выпуск 12:45 (29.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: с утра на фронте тишина, но до этого враг раз нарушал режим тишины; уже четверо убитых и 15 пострадавших – в Калифорнии неизвестный открыл стрельбу на фестивале еды; открытый современный Ледовый дворец в Калуше на Прикарпатье, не работает, потому льда нет; мощных землетрясений на планете становиться все больше.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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