Факты ICTV — Выпуск 12:45 (29.08.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.08.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: коронавирус забирает все больше жизней, а все из-за пренебрежения карантинными правилами; расстрел наших ребят в зеленом коридоре под Иловайском. Мы чтим память погибших воинов; гуцулы вне времени. Французский фотограф увлеченный украинскими горцами и фотографии с ними покажет в Лувре.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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