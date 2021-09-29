Факты ICTV — Выпуск 12:45 (29.09.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.09.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Запорожской области нашли уникальные скифские экспонаты; проект о поэзии украинских классиков от Марии Бурмаки; Зеленский о годовщине Бабьего Яра; во всех школах Украины до 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра состоялся Национальный урок памяти; Шериф Вернидуба сенсационно обыграл Реал в Лиге чемпионов.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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