Факты ICTV — Выпуск 12:45 (29.10.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.10.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: жертв взрыва на газораспределительной станции под Харьковом уже трое, от ожогов в больнице скончался еще один человек; в Украине более 7 тыс. новых случаев коронавируса; ЕС не исключает приостановления безвиза для Украины из-за скандального решения Конституционного Суда, а президент срочно собирает СНБО; одновременно НАБУ закрывает более сотни коррупционных дел.

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