Факты ICTV – Выпуск 12:45 (29.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Россия блокирует проход торговых судов Керченским проливом; военное положение не испугало украинцев; сегодня в Стамбуле должны официально объявить о предоставлении украинской церкви автокефалии.

Опубликовано Ноябрь, 29 в 14:14



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