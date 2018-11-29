Факты ICTV – Выпуск 12:45 (29.11.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Россия блокирует проход торговых судов Керченским проливом; военное положение не испугало украинцев; сегодня в Стамбуле должны официально объявить о предоставлении украинской церкви автокефалии.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-11-29
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