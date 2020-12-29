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Факты ICTV — Выпуск 12:45 (29.12.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.12.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: выздоровело больше, чем заболело. Хроники Covid в Украине. Ситуация в регионах и прогнозы врачей на новогодние праздники; скандал с Харьковским институтом банковского дела. Почему после реорганизации, вуз приходит в упадок; чье Межигорье, кто заботится о роскошном поместье и имуществе.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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