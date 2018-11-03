Факты ICTV – Выпуск 12:45 (3.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 3.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 22 обстрелы наших позиций и один боевик ранен – последняя информация с передовой; первые результаты визита президента в Турцию – Петр Порошенко и Варфоломей заключили соглашение; в Киев едут эксперты МВФ, будут советовать украинцам, как правильно на следующий год смету страны сложить.

Опубликовано Ноябрь, 03 в 13:43



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