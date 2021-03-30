Факты ICTV — Выпуск 12:45 (30.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Верховная Рада собирается на внеочередное заседание; ситуация с коронавирусом в Украине и мире; введут в Украине общенациональный локдаун; в США до середины апреля обещают прививать 90% взрослого населения; в Украине повышают пенсионный возраст для женщин до 60 лет; вулкан в Исландии стал туристической достопримечательностью.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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