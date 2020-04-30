Факты ICTV — Выпуск 12:45 (30.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине резкий рост количества инфицированных коронавирусом — 540 случаев за сутки; спасая людей от коронавируса врачи столичной больницы №8 остались без спецзащиты; Верховная Рада должна проголосовать за упрощения рассмотрения поправок; еще три очага возгорания обнаружили пожарные в лесах Житомирщины.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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