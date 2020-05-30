Факты ICTV — Выпуск 12:45 (30.05.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: за сутки уменьшилось количество инфицированных коронавирусом в Украине; в Киеве заработали ТРЦ; МВФ согласовал кредитную программу для Украины, премьер рассказал, когда будет первый транш; в Харькове обнаружили оборотней в погонах, почему правоохранители скрывали тяжкие преступления.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.
2020-05-30
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