Факты ICTV – Выпуск 12:45 (30.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украина в плену непогоды, объявлено штормовое предупреждение; на передовой один раненый, враг активно провоцирует наших военных; рейтинги Путина падают, а Соединенные Штаты готовят Москве еще один новый пакет санкций; варварская вырубка харьковских лесов.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.