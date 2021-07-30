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Олена Баранова |

Факты ICTV — Выпуск 12:45 (30.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: уже пятый день подряд растет количество новых больных коронавирусом в Украине. Также ученые выяснили, что штамм Дельта заразен, как ветрянка; новые цифры погибших от пожаров в Турции — огонь унес четыре жизни; в Ровно освобождали заложников. Служба безопасности устроила в городе военные учения.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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