Факты ICTV – Выпуск 12:45 (30.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: переговоры об обмене пленными продолжаются, что известно об освобождении украинских пленников Кремля; новая Рада и новый Кабмин; трагедия в Дрогобыче, кто виноват в обвале; почему рынок съемных квартир в Украине в тени и возможно ли его оттуда вывести.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.