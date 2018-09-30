Факты ICTV – Выпуск 12:45 (30.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: оккупанты активно используют запрещенное оружие на Донбассе; Соединенные Штаты готовят блокаду российских поставок нефти на Ближний Восток; с завтрашнего дня водители обязаны за городом включать фары.

Опубликовано Сентябрь, 30 в 14:26



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