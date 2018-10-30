Факты ICTV – Выпуск 12:45 (30.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: программа, о которой мечтали роженицы, не имеет прорыва – развитие перинатальных центров остановилось; в Одессе беспощадно застраивают Гагаринское плато; львовские активисты спасли аистов.

Опубликовано Октябрь, 30 в 13:45



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