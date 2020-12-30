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Факты ICTV — Выпуск 12:45 (30.12.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 30.12.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: ответственность за ложь в декларациях возвращается. В Украине восстановлена Работа НАЗК; четыре месяца без семейного врача. В Черкасской община из четырех тысяч людей во время пандемии осталась без медицинской помощи; школа с риском для жизни на Ровенщине. Почему ученики должны учиться в аварийных условиях.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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