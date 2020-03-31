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Факты ICTV — Выпуск 12:45 (31.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 31.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: от коронавируса в Украине умерли уже 13 человек. Выявлено 548 случаев заражения, а в мире вирус подхватил почти 800 тыс. человек; наказания за нарушение карантина — в украинских городах правоохранители начинают штрафовать не ответственных людей; есть потери на фронте — из-за обстрелов российских боевиков, погиб украинский военный. Еще трое получили ранения.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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