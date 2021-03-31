Факты ICTV — Выпуск 12:45 (31.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 31.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: рекорд смертности от коронавируса в Украине; в Минздраве рассказали, которых вакцин и сколько ожидает Украина в ближайшее время; кто загрязняет реку Уды в Харьковской области; как проходит вакцинация в мире; правительство Чехии игнорирует предупреждения разведки об опасности сотрудничества с Россией в атомной отрасли; как избавиться синдрома отложенной жизни.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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