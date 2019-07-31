Факты ICTV – Выпуск 12:45 (31.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 31.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: враг снова обстрелял позиции украинских военных на передовой; захваченных русскими моряков могут отпустить уже к октябрю; из-за непогоды в Украине пострадало 50 населенных пунктов, в некоторых регионах, ветер валил деревья и срывал кровли с домов; два месяца от резонансного убийства 5-летнего Кирилла из Переяслав-Хмельницкого.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.