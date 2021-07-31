Факты ICTV — Выпуск 12:45 (31.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 31.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине сохраняется высокое количество новых заражений коронавирусом; в мире все активнее начинают вакцинировать детей и подростков; в Донецкой области произошел взрыв на шахте — один горняк погиб; на передовой российские боевики не прекращают обстрелы и ведут массированную разведку; новые подробности пожаров в Турции.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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