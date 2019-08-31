Факты ICTV – Выпуск 12:45 (31.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 31.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: один погибший и один раненый, обострение на фронте; по восемь человек в комнате, из соседей – грибок, плесень и тараканы, в каких условиях живут студенты; в Украине установили памятник первому за время независимости космонавту Леониду Каденюку.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.