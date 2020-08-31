Факты ICTV — Выпуск 12:45 (31.08.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 31.08.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: и снова более 2 тыс. новых больных коронавирусом; российские войска в Донбассе нарушают перемирие; местных выборов на оккупированном Донбассе не будет; безопасные уроки: завтра сотни тысяч учеников пойдут в школу — мы узнавали, какие правила и готовы ли заведения к обучению в условиях эпидемии.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.
2020-08-31
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