Факты ICTV – Выпуск 12:45 (31.10.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 31.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: активность боевиков на фронте не утихает; Владимир Гройсман видит стабильный рост экономики; Совбез ООН осудил подготовку выборов на оккупированном Донбассе и призывает Россию вывести войска.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-10-31
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