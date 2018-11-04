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Факты ICTV – Выпуск 12:45 (4.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 4.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: трое раненых военных. Боевики обстреляли пропускной пункт Марьинка. Есть ли пострадавшие среди гражданских; рыба погибает. На Львовщине отравили местную реку. Кто сбросил в воду вредные вещества; а еще вы увидите – снег в Индии, масштабную аварию в Китае и фестиваль горящих лодок на Тайване.

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